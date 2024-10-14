Українці розповіли, як ставляться до Зеленського - соцопитування КМІС

У лютому 2024 року рівень довіри до президента становив 64%.

У вересні-жовтні 2024 року 59% українців підтримують президента Володимира Зеленського, тоді як 37% висловлюють недовіру. Порівняно з травнем, ці дані залишилися на тому ж рівні.

Про це йдеться у свіжому соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Після виборів 2019 року 80% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, проте до лютого 2022 року цей показник знизився до 37%. Після початку війни рівень довіри зріс до 90%, але до кінця грудня 2023 року впав до 77%, до лютого 2024 року – до 64%, а до травня – до 59%. З травня по вересень 2024 року довіра залишалася практично стабільною.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький відзначив, що в Україні зберігається висока довіра до президента Володимира Зеленського, навіть у складних умовах війни та невизначеності. Проте довіра є динамічною: значна частина населення коливається між довірою та недовірою залежно від подій. Для підтримки довіри важливо забезпечувати прозору комунікацію з громадськістю.

Опитування КМІС, проведене з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року, показало, що 91% респондентів довіряють Збройним силам України. Натомість довіра до прем'єр-міністра становить 24%, до уряду - 20%, а до Верховної Ради - 11%.

Нагадаємо, у червні 43% українців вважали, що за 5 років президентства Володимира Зеленського ситуація із демократією в країні погіршилася.

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