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"Українці воюють замість нас": в Естонії заявили про знищення військ РФ, які раніше загрожували їй

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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"Українці воюють замість нас": в Естонії заявили про знищення військ РФ, які раніше загрожували їй

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна / Фото: Getty Images

Голова МЗС Естонії зазначив, що найефективніший та навіть найдешевший шлях, щоб позбутися агресивності Росії, полягає у підтримці України.

Естонія надає допомогу Україні у війні з Росією, адже ЗСУ знищують ті ворожі війська, які загрожували самій Естонії. Також це допомагає не допустити військовий конфлікт між РФ і членами НАТО в регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на форумі під егідою Атлантичної ради, повідомляє "Укрінформ"

"Головна причина такої підтримки, яку поділяють до 90% нашого населення, це розуміння, що українці насправді воюють зараз за нас – і замість нас", – зазначив очільник естонського МЗС.

Україна знищила російські війська, які загрожували Естонії

Він розповів, що коли перебував на посаді міністра оборони у 2016-2017 роках, із російського боку кордону постійно було видно 120 тис. військових. Вони цілодобово перебували в готовності до дій і питання було лише в тому, чи віддасть президент РФ Володимир Путін відповідний наказ. Тсахкна зазначив, що в Естонії знали про це: "Ми були готові й не боялися". Але зараз, констатував міністр, ці війська зникли.

"Їх послали до України, і більшість з них вже просто не існують, вони мертві. Замість нас їх позбулися українці", – зазначив голова МЗС Естонії.

"І це лише маленький приклад, чому ми точно розуміємо: замість того, щоб мати агресію або військовий конфлікт між Росією і членами НАТО в нашому регіоні, найбільш ефективний та навіть, дозвольте сказати жорстоко, найдешевший шлях, щоб позбутися агресивності Росії, полягає у нашій підтримці України. Тому що Україна воює саме з цим", – наголосив Тсахкна.

Результат війни в Україні буде визначальним для трансатлантичної безпеки

Він зауважив, що війна РФ проти України несе екзистенційну загрозу для Естонії. Результат війни буде визначальним моментом для майбутнього трансатлантичної безпеки.

"Наше перше завдання – допомогти Україні виграти цю війну, добитися стійкого миру та відновлення", – наголосив естонський міністр.

Він додав, що Україна має приєднатися як до ЄС та НАТО. Зокрема, це стане чітким сигналом про захищеність довгострокових інвестиції в Україну.

До слова, внесок Норвегії, Литви, Естонії та Латвії у допомогу для України відносно власного ВВП становить понад 1%. Водночас США передали Україні 0,3% відносно власного ВВП.

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Дата публікації
Перегляди
868
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