Українці взяли понад 6,5 млн боргів, і вже кожен 4-й громадянин винен гроші - Ірина Суслова

Найбільш стрімко зростає кількість боргів за кредитами банків та мікрокредитних установ

Реальний рівень життя переважної більшості українців дедалі більше шокує. За даними Єдиного реєстру боржників, минулого року кількість боргів людей зросла на 1,5 млн, або на третину порівняно з 2020 роком.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова, посилаючись на дані Єдиного реєстру боржників.

Загалом на початок 2022 року не сплачено 6 млн 582 тисячі 297 боргів. Якщо поділити цю цифру на офіційну кількість населення України, виходить, що потенційно сьома частина громадян живе у борг. А якщо не враховувати дітей та молодь віком до 25 років, борги має кожен 4-й українець.

"Чи потрібно казати про якість такого життя? Люди, які потрапили до реєстру боржників, не можуть виїхати з країни, користуватися банківськими картками та рахунками, продати авто чи нерухомість. Більша частина всіх офіційних доходів у примусовому порядку стягується на покриття заборгованості, і люди в більшості випадків змушені брати нові борги, щоб хоч якось вижити", — пише Суслова.

Найбільш стрімко зростає кількість боргів за кредитами банків та мікрокредитних установ — +567 тисяч. Б’є рекорди кількість боржників за комунальні послуги — загальний борг на 1 грудня 2021 року становив 72,7 млрд грн. У 2020 році відкрито 342 232 проваджень (на 50% більше, ніж 2019 року) про примусове стягнення заборгованості за ЖКП.І ще кілька цифр: 2020 року, за даними Держстату, приблизно 40% українських родин, або майже 6 млн сімей, постійно відмовляють собі в найнеобхіднішому, крім харчування. Ще приблизно 3%, або майже 500 тисячам сімей, не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування.

"Вважаю, що уряду потрібно врешті перейти від декларування реформ до реальних кроків соціального захисту населення і покращення якості життя. Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" разом із депутатською групою ВРУ "Партія "За майбутнє" пропонують покращити соціальні стандарти: внести зміни до Державного бюджету України, збільшивши мінімальний прожитковий мінімум до реального рівня, який, за розрахунками Міністерства соціальної політики, становить 3659 грн/міс.

Водночас, вважає Ірина Суслова, Верховна Рада України має знизити ціни на продукти харчування та комунальні тарифи шляхом найскорішого розгляду та ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості продуктів харчування та збереження конкурентоспроможності вітчизняного виробника".

"Нагадаю, що цей законопроєкт передбачає тимчасове запровадження нульової ставки ПДВ на продукти харчування та зниження ставки до 7% на житлово-комунальні послуги. Це дозволить мінімум на 10% знизити в Україні ціни та комунальні тарифи", — резюмувала лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".