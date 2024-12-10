Українці за кордоном можуть стати золотою акцією на виборах, — Віктор Березенко

Україна має активніше працювати зі своїми громадянами за кордоном в інформаційному полі. Зараз не вистачає меседжів та розуміння, як спілкуватися з іноземцями.

Про це в інтерв’ю «Телеграфу» розповів український політтехнолог, автор книги про російську дезінформацію «Майстерня брехні» Віктор Березенко.

«Як ми бачили на виборах у Молдові, молдовани за кордоном вирішили долю своєї країни. Як-то кажуть, Санду — президент молдован, але не Молдови. Ми маємо зрозуміти, що українці за кордоном можуть стати золотою акцією на наступних виборах в Україні», — зазначив Березенко.

За його словами, росія активно впливає на європейців через інформаційний простір, що призводить до зростання проросійських настроїв у низці країн Європи. Це створює величезну загрозу, з якою потрібно було почати працювати ще вчора. Якби мільйони українців, які живуть в Європі, знали, як ефективно спілкуватися з європейцями, щоб протистояти кремлівській пропаганді, вони могли б стати мільйоном агітаторів України, і ситуація могла б бути іншою.

«Ми бачимо, що в Німеччині під час останніх виборів велику підтримку отримали партії, які відверто виступають проти допомоги України, друзі Путіна приходять до влади. Німці роблять свій вибір, вони підтримують їхні політичні гасла. А чому вони їх підтримують? Тому що вони знаходилися під інформаційним впливом, який сформував їхню думку. А вже думка спонукала їх зробити такий вибір. Картина, яку ми зараз бачимо в Німеччині, говорить про те, що інформаційна політика чинної влади не мала успіху», — пояснив Березенко.

Експерт наголосив, що росіяни дуже активно працюють по всьому світу, і мають досить серйозний успіх у своїх пропагандистських дезінформаційних кампаніях. Лише цього року вони виділили рекордний офіційний бюджет на пропаганду — приблизно 2 мільярди доларів, що значно перевищує витрати Заходу на боротьбу з дезінформацією.

«Росіяни нічим не обмежені, вони можуть будь-що публікувати, робити будь-яку брехню. А ми, навіть співпрацюючи з офіційними європейськими інституціями, обмежені авторським правом, етичним кодексом ЄС. Тобто є дуже багато таких “але”», — зауважив Березенко.

Політтехнолог підкреслює: просто мати кремлівські бюджети для роботи з європейськими виборцями недостатньо для України в сьогоднішніх умовах.

«Справа не тільки у фінансах. Якщо нам зараз дати 50 мільярдів, то ми нічого не зможемо зробити. Тому що треба мати інфраструктуру, треба мати систему і треба мати команду, яка зможе реалізовувати план ефективно і досягати результату», — підсумував Березенко.