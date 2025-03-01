Україна може повернути ядерну зброю - подробиці

Незважаючи на виклики, що постали перед Україною в умовах агресії Росії, український народ продовжує демонструвати свою рішучість та відданість ідеї повернення Україні ядерного статусу.

Про збір повідомив співзасновик Monobank Олег Гороховський.

За останні години стало відомо, що українці вже зібрали майже 16 мільйонів доларів на підтримку цієї амбітної ініціативи. Ідея відновлення ядерної зброї набирає популярності серед населення країни, адже це питання не лише стосується безпеки, але й прагнення до зміцнення обороноздатності України в умовах загрози з боку Росії.

Ідея повернення до ядерного статусу була відкинута у 1994 році, коли Україна підписала Будапештський меморандум в якому зобов'язалась відмовитись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Росії. Однак після вторгнення Росії в Україну в 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення в 2022 році, багато українців почали ставити під сумнів ефективність цих міжнародних угод.

Зібрані кошти на підтримку ініціативи про повернення ядерного статусу стають важливим показником того, як українці оцінюють свою безпеку на міжнародній арені. Більшість громадян вважають, що після подій, пов’язаних з анексією Криму та війною на Донбасі, на Україну більше не можна покладатися в питаннях гарантій безпеки з боку інших держав. Це підтверджує зростання популярності ідеї про повернення до власної ядерної зброї.

Цей процес супроводжується багатьма дискусіями серед політиків і міжнародної спільноти, проте вже зараз очевидно, що питання ядерного статусу України набуває нових обертів.

Як Україна втратила ядерну зброю і чи може повернути її назад

Колись Україна була однією з найбільших ядерних держав світу. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році на її території залишився величезний арсенал ядерної зброї – третій за розміром у світі. Більше ядерних боєголовок мали лише США та Росія. Українські степи приховували сотні міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічні бомбардувальники, а також майже 1 700 ядерних боєголовок.

Однак цей статус довго не протримався. У 1994 році Україна підписала Будапештський меморандум, за яким добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу. Натомість Сполучені Штати, Велика Британія та Росія гарантували Україні безпеку та територіальну цілісність. У 1996 році останні ядерні боєголовки вивезли до Росії, а пускові шахти підірвали. Тоді здавалося, що світ рухається до миру, а міжнародні договори працюють.

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