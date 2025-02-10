Українці зможуть використовувати цифрові документи за кордоном: подробиці

Україна успішно протестувала Європейський гаманець цифрової ідентифікації. Незабаром українці зможуть використовувати цифрові документи за кордоном, а європейці — в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифрі зазначили, що Україна успішно пройшла тестування Європейського гаманця цифрової ідентифікації, який планується запустити до кінця 2026 року. Це нововведення дозволить українцям користуватися цифровими документами за кордоном, а європейцям — використовувати свої документи під час перебування в Україні.

Повідомляється, що вперше було проведено зустріч з учасниками консорціуму Potential для тестування сумісності електронних документів з прототипами цифрових європейських гаманців. Українські розробники перевірили, як працюють документи в Дії разом із мобільними застосунками країн ЄС.

EU Digital Identity Wallet стане важливим інструментом для українців за кордоном, зокрема для реєстрації SIM-карт, відкриття банківських рахунків та доступу до документів на мобільних пристроях. Україна є єдиною з 20 країн-учасниць, яка ще не є членом ЄС, але її досвід у побудові цифрової держави визнаний унікальним і важливим для світу. Мінцифра підкреслила, що Україна продовжує працювати над наближенням до єдиного цифрового ринку ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на порталі та в застосунку "Дія" з’явиться інтеграція ШІ, розширення сервісів для водіїв, еКонсул, еНотаріат та нові цифрові послуги для громадян.

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