Українці зроблять з Росією те саме, що з Радянським Союзом - Данілов

Російська Федерація у своєму нинішньому вигляді не існуватиме після поразки у війні в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що в сучасній Росії погано знають недавню історію, інакше їм було би відомо, яку роль відіграли українці в розвалі Радянського Союзу, спадкоємницею якого називає себе Російська Федерація.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

"Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз", - зазначив Данілов.

Він нагадав, що перший страйк в історії СРСР відбувся 2 березня 1989 року, і серед 176 шахтарів, які були його учасниками, 94 були українцями.

"Коли їм почали погрожувати, наступного дня 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес... І через дуже короткий час розпався СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити", - зауважив Данілов.

На його думку, схожа участь чекає і на Російську Федерацію, і до цього потрібно готуватися не тільки росіянам, але й лідерам країн Заходу.

"Заходу треба до цього готуватися. Вони вважають, що Росія має лишитися в тих же межах. Це велика помилка. Ми її обов'язково розвалимо, і вона буде демонтована в тому вигляді, у якому вона є на сьогоднішній день. Буде складно. Але перемога буде за нами", - запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров вважає, що розгром путінської армії на тимчасово окупованих територіях України створить передумови для революційних змін у Російській Федерації, які призведуть до її розпаду або виникненні на її місці нової держави.

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