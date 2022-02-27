Українців додають у чати в соцмережах для "допомоги" одне одному: у Держспецзв'язку попередили про небезпеку

Українців додають у чати в соцмережах для "допомоги" одне одному: у Держспецзв'язку попередили про небезпеку

Є імовірність, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу.

Українців закликають не спілкуватися із незнайомими особами у Мережі, які запитують про плани або будь яку іншу інформацію.

Про це попередили в пресслужбі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як сказано, у Мережі шириться інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один-одному. Утім, є імовірність, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу.

"Нагадуємо, що якщо хтось не знайомий, особливо ті, які не орієнтуються на місцевості запитують вас про плани або будь яку іншу інформацію — не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їхнього затримання", - наголосили в Держспецзв'язку.