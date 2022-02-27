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Українців додають у чати в соцмережах для "допомоги" одне одному: у Держспецзв'язку попередили про небезпеку

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Українців додають у чати в соцмережах для "допомоги" одне одному: у Держспецзв'язку попередили про небезпеку

pixabay.com

Є імовірність, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу. 

Українців закликають не спілкуватися із незнайомими особами у Мережі, які запитують про плани або будь яку іншу інформацію.

Про це попередили в пресслужбі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Як сказано, у Мережі шириться інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один-одному.  Утім, є імовірність, що такі канали створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу. 

"Нагадуємо, що якщо хтось не знайомий, особливо ті, які не орієнтуються на місцевості запитують вас про плани або будь яку іншу інформацію — не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їхнього затримання", - наголосили в Держспецзв'язку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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