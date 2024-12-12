Українців повертатимуть з-за кордону: Камишін анонсував пілотний проєкт

Радник президента України Олександр Камишін анонсував, що на початку 2025 року стартує пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону.

Про це Камишін заявив на сьомому Німецько-українському бізнес-форумі.

Радник президента зі стратегічних питань розповів, що пілотний проєкт щодо повернення українців спершу запрацює між державою та Німеччиною. За словами Камишіна, українців хочуть повертати зокрема і задля залучення до оборонної галузі.

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"Ви чули, що нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов – віцепрем’єр-міністр – він був тут сьогодні, і я був бу радий оголосити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України", – оголосив радник президента.

"Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства. І він розпочнеться з Німеччиною наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, зокрема і в оборонну промисловість", – додав Камишін.

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності, яке повинне об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому.

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