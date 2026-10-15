Україні можуть посилити допомогу після скандалу з Трампом і Starlink: хто прийшов на поміч

Володимир Зеленський та Енді Бернем / © Associated Press

Реклама

Побоювання щодо можливого скорочення американських розвідданих для України та раптові проблеми зі Starlink змусили європейських партнерів діяти рішуче. Лідери країн Європи 14 жовтня пообіцяли посилити підтримку України. Зокрема, Велика Британія пообіцяла негайно надати нову партію ракет до ППО.

Про це пише The New York Times.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Лондоні з керівником британського уряду Енді Бернемом згадав про «труднощі», які останнім часом виникли у взаєминах із союзниками. Не вдаючись у подробиці, Зеленський повідомив про намір обговорити з Бернемом питання обміну розвідувальною інформацією та роботу мережі супутникового зв’язку Starlink, яка є критично важливою для українських сил оборони.

Реклама

Глава держави зауважив, що останнім часом виникло «багато різних сюрпризів», які є небажаними, «коли у вас справжнє партнерство, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами».

Відключення Starlink в Україні та зупинка розвідданих

За даними джерел NYT у сферах безпеки, 14 жовтня в Україні зафіксували раптове відключення військової версії системи Starlink, фінансування якої забезпечує Пентагон. Офіційних пояснень щодо причин збою надано не було.

Можливість погіршення безпекової співпраці зі США, завдяки якій Україна має змогу здійснювати високоточні удари та відбивати авіаційні й ракетні атаки ворога, викликала серйозне занепокоєння серед європейських посадовців на тлі п’ятого року війни.

Публічні розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та Зеленським упродовж останніх днів суттєво посилили напруженість та побоювання щодо спроможності України чинити опір російській агресії у разі припинення доступу до американської розвідки.

Реклама

Раніше, 13 жовтня, Зеленський відзначив, що партнери з безпеки не надали Україні оперативних попереджень про масовані ракетні удари Росії, здійснені в ніч проти 12 і 13 жовтня. Це підживлює побоювання, що США могли втілити погрози щодо зупинки передавання розвідданих, зокрема супутникових відомостей про запуски ракет.

Водночас представники оборонних відомств низки держав, серед яких США та Україна, запевнили, що ключові американські розвідувальні дані продовжують надходити. Відповідаючи 13 жовтня на відповідне запитання, Трамп заявив: «Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими».

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 14 жовтня повідомив, що українська сторона не отримувала попередження щодо однієї із серій ударів, завданих у ніч проти вівторка. Водночас Україна мала інформацію про «наступні три хвилі атак».

Допомога для України від Британії

14 жовтня у Лондоні Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III. Пізніше він зустрівся з Бернемом, який заявив про намір прискорити надання військової та економічної допомоги Україні. Зокрема, йдеться про нову партію ракет для протиповітряної оборони, які показали ефективність у боротьбі з російськими безпілотниками.

Реклама

«Ми подбаємо про те, щоб вони були на місці якомога швидше», — сказав Бернем на початку зустрічі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Естонії заявив: «Путін намагається послабити нашу рішучість і припинити нашу підтримку України. Але Росія зазнає невдачі. Вона зазнає невдачі на полі бою в Україні. І ми не дамо себе залякати».

«Союзникам потрібно робити більше, особливо щодо підтримки протиповітряної оборони (України — ред.)» — наголосив Рютте.

Чи можуть розвіддані Європи замінити підтримку США

Видання також нагадало, що після укладення Трампом угоди щодо імпорту дизельного пального з Росії, яка потенційно може забезпечити Кремлю значні доходи, представники адміністрації США закликали Україну не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Українські посадовці розцінили повідомлення від адміністрації Трампа як попередження про можливе припинення розвідувальної підтримки.

Велика Британія володіє потужною розвідувальною системою та входить до альянсу Five Eyes, у межах якого співпрацює зі Сполученими Штатами, Канадою, Австралією та Новою Зеландією. Водночас американські розвідувальні можливості значно масштабніші, ніж у інших країн альянсу, тому втрата доступу до них стала б для України особливо серйозною проблемою, зазначили представники служб безпеки.

«Точність, деталізація та своєчасність розвідданих зі Сполучених Штатів заслуговують на особливу увагу», — заявив ексочільник Національного агентства геопросторової розвідки США Роберт Б. Мурретт.

За його словами, Сполучені Штати зазвичай надають Україні розвідувальну інформацію щодо цілей на території Росії. Мурретт зазначив, що допомогу Україні розвідданими також надають інші європейські держави. Зокрема, Польща та країни Балтії передають Києву «значний обсяг розвідданих».

Водночас Мурретт висловив сумнів у тому, що американська розвідувальна спільнота повністю припинить підтримку України.

«Нинішнє керівництво американської розвідувальної спільноти та наших союзників дуже антиросійське», — сказав він.

Експосадовець також зауважив, що остаточне рішення залишається за Білим домом.

«Це не означає, що Білий дім не може скасувати їхні рішення. Але основне керівництво американськоїрозвідувальної спільноти не має теплих почуттів до Путіна та його керівництва в Кремлі», — пояснив Муррет.

Військовий аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Томас Віттінгтон також оцінив можливості європейських розвідувальних служб. За його словами, вони «досить хороші», однак обмін інформацією між європейськими країнами може мати певні недоліки. Зокрема, розвіддані можуть бути фрагментарними або дублюватися залежно від того, наскільки секретною їх вважає конкретна держава. На думку Віттінгтона, це здатне сповільнювати передавання інформації.

«Для європейців не неможливо відтворити радіоелектронну розвідку та обмін даними, які здійснюють США. Але, очевидно, додаткова підтримка з боку США, додаткові можливості додають розвідці більшої ваги. Саме тому це дуже важливо», — розповів військовий аналітик.

Нагадаємо, Бернем заявив під час візиту Зеленського до Лондона, що Україна незабаром отримає нову військову та фінансову допомогу. Також політик утримався від оцінки угод між США та Росії щодо постачання дизелю і пообіцяв сприяти налагодженню відносин між Вашингтоном та Києвом.

Зауважимо, напередодні у Єврокомісії заявили про відсутність ознак припинення обміну розвідінформацією між США та Україною. Водночас у Брюсселі поки не коментують можливі обмеження у роботі Starlink, чекаючи на додаткові дані, проте вже ведуть переговори з Києвом щодо надання доступу до європейської системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom для цивільних потреб.

Новини партнерів