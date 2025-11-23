США можуть запропонувати Україні ракети Tomahawk як альтернативу гарантіям безпеки

На тлі тиску на Київ щодо прийняття «мирного плану» Дональда Трампа, американські чиновники розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет Tomahawk. Це пропонується як спосіб посилити стримування у післявоєнний період, оскільки гарантії безпеки у документі вважаються недостатньо міцними.

Таку думку з посиланням на власні джерела висловив Девід Ігнатіус в статті для The Washington Post.

Американські посадовці, близькі до переговорного процесу в Женеві, повідомили, що в адміністрації США визнають: «гарантії безпеки ще недостатньо сильні» у пропозиції Трампа.

Як альтернативний захід для посилення післявоєнного стримування, розглядається постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, якщо буде досягнуто мирної угоди. Ця ідея виникла через те, що Росія категорично виступає проти розміщення європейських військ в Україні як «сил стримування» після припинення вогню. Натомість, Tomahawk пропонується як компромісний варіант.

Чиновники впевнені, що Україна не використає їх превентивно проти Росії, оскільки це призведе до втрати підтримки США та Європи. Водночас, вони наголошують, що суверенітет України не може бути скомпрометований.

«Суверенітет України ніколи не можна ставити під загрозу. Це відкрило б шлюзи в Європі», — зазначив ключовий американський чиновник.

Хоча план розглядається як «гнучкий переговорний процес», він містить болісні поступки: Києву пропонують відступити від приблизно 25% території Донецької області, що є ключовою вимогою Росії. Також обговорювалося обмеження чисельності української армії, хоча чиновники вказують, що ця норма може бути виключена або змінена.

Нагадаємо, Девід Ігнатіус зазначив, що Володимир Зеленський зараз стоїть перед «найболіснішим вибором» у своєму президентстві: погодитися на поступки агресору чи продовжувати війну з ризиком втрати підтримки США. Американські чиновники, які ведуть переговори, заявили, що Київ може бути готовий до компромісу щодо ключової вимоги росіян — віддати Донбас заради миру.