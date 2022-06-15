Україні надали більше протитанкових систем, ніж танків у всьому світі: генерал США перелічив допомогу

Україні надали більше протитанкових систем, ніж танків у всьому світі: генерал США перелічив допомогу

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Україні надали більше протитанкових систем, ніж існує танків у всьому світі. Це – майже 97 тис. систем.

Генерал додав, що США також надають Україні 1500 Stinger та інших систем.

Про це Міллі розповів на пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн-3" у Брюсселі 15 червня.

"Разом з партнерами та союзниками ми надали велику кількість 155-міліметрових гаубиць і також майже пів мільйона боєприпасів. У кінці цього місяця ми передамо реактивні системи залпового вогню та боєприпаси. Та забезпечимо навчання для Збройних сил України", – повідомив американський генерал.

"Ми надаємо Україні Javelin та інші протитанкові системи. Разом міжнародна спільнота надає майже 97 тисяч протитанкових систем. Це більше протитанкових систем, ніж танків у всьому світі. Уявить собі. Ми також надаємо 1500 Stinger та інших систем. А також – тисячі, тисячі невеликих типів зброї і понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру", – поінформував Міллі.

"Швидкість, з якою ми надаємо цю підтримку, не має аналогів у світі. Не було такого ще. І це питання декількох днів, коли ми отримуємо запит і ми передаємо цю зброю в руки Україні. Для деяких моменті може потребуватися тиждень, але в більшості випадків це лічені дні", – запевнив голова об'єднаного комітету начальників штабів США.

Він також розповів, що Україна надала США запит на отримання 200 танків та отримала 237 одиниць.

"Вони попросили також броньовані автомобілі в певній кількості. Вони отримали ту кількість, яку попросили. Ми зараз десь 600 броньованих автомобілів надали. ППО також надали десь 60 плюс-мінус – чи залпів, чи самих систем, не було вказано. І також, коли ми говоримо про 260 артилерійських систем. І також ще 398 збираються додати. Я можу перераховувати по пунктах, що є. За фактом, це те, що пан Залужний просив, ми намагаємося зробити все можливе, щоби їх доставили", – розповів Міллі.

Нагадаємо, 15 червня після розмови з президентом Володимиром Зеленським американський лідер Джо Байден оголосив про надання Україні додаткового мільярда доларів безпекової допомоги.

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