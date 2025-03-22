України не буде в НАТО, доля окупованих територій та вибори: основне з інтерв'ю Віткоффа

Під час розмови спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з американським журналістом Такером Карлсоном звучали різні заяви. Основна тема - війна в Україні.

ТСН.ua зібрав основні заяви політика.

Членство України в НАТО

Членство України в НАТО несумісне з майбутньою мирною угодою з Росією, але питання захисту відкрите. А Україна нібито "фактично погодилася" з тим, що вступу до Альянсу не буде.

"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський — а в нього є права рука, Єрмак — я вважаю, що вони вже значною мірою визнали те, що Україна не стане членом НАТО", — сказав Віткофф.

Водночас, з його слів, інші безпекові гарантії для України, зокрема у форматі, подібному до п’ятої статті НАТО говорить, що напад на одну країну-члена — це напад на всіх. У разі атаки всі члени НАТО допомагають захиститися.

Нагадаємо: у березні премʼєр-міністрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію пʼятої статті статуту НАТО на Україну без надання їй повноправного членства в Альянсі. Вона вважає це більш стійкою гарантією безпеки для України, ніж відправка європейських миротворців.

Питання тимчасово окупованих територій

Спецпосланець президента США заявив, що ключовим фактором у врегулюванні війни між Росією та Україною є статус окупованих територій — Донбасу, Криму, Луганська, які тимчасово перебувають під контролем Росії.

"Я думаю, що найбільше питання в цій війні — це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території — російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це — ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І наразі ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього", — сказав Віткофф.

Довідка: у вересні 2022 року Росія провела референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Вони відбувалися під контролем російських військ, без міжнародного спостереження і з численними повідомленнями про примус і фальсифікації. Міжнародна спільнота визнала ці "референдуми" незаконними та такими, що не мають юридичної сили.

2014 року Росія організувала "референдуми" в Криму та на частині Донбасу. Їхні результати також не визнані Україною та міжнародною спільнотою.

Україна погодилась на вибори

Відповідаючи на запитання, чи можуть в Україні відбутися вибори, адже росіяни не готові підписати з президентом України Володимиром Зеленським "будь-який договір", оскільки вважають його "нелегітимним", Віткофф відповів ствердно.

"Так, будуть. Вони погодилися на це", - коротко сказав він.

Мета поточних переговорів

На майбутній зустрічі між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню".

Зі слів Віткоффа, США працюють над тимчасовим припиненням вогню, яке має стати основою для подальших мирних переговорів.

"Кінцева мета - 30-денне припинення вогню, під час якого ми обговоримо постійне припинення вогню. Ми вже недалеко від цього, але 30-денне припинення вогню - це те, де ми повинні з'ясувати, якими є всі умови на полі бою", - сказав він.

Коли Путін може припинити удари по українській енергетиці

Перемир’я між Україною та Російською Федерацією в сфері енергетичної інфраструктури може бути реалізоване вже упродовж тижня.

Політик нагадав, що нібито під час останньої розмови Москва погодилися на перемир’я у сфері енергетичної інфраструктури.

"Це означає, що Росія не буде атакувати енергетичну інфраструктуру України, а Україна не буде атакувати енергетичну інфраструктуру Росії. Вони ніколи раніше про це не говорили. А тепер говорять. Вони ніколи раніше не обговорювали відновлення мораторію на морські атаки в Чорному морі — на удари України по російських кораблях, Росії - по українських", - сказав спецпосланець Дональда Трампа.

Про свій візит до Росії

Вітсофф назвав президента РФ Володимира Путіна сильним лідером і непоганою людиною. Під час інтерв'ю кілька разів зазначив, що з боку Путіна було "дуже милостиво" прийняти його.

Віткофф поскаржився, що попередній президент США Джо Байден не вів діалогу з Путіним, а тепер, за його словами, два великі лідери - Трамп і Путін - готові обговорити завершення конфлікту.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що вранці спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, а ввечері планувалася його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова була запланована після переговорів російського лідера з президентом Білорусі Олександром Лукашенком і мала відбутися у 1-му корпусі Кремля. Темою переговорів мало бути припинення бойових дій та співпраця між США та РФ.

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