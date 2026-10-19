США не передають Україні уже оплачену партію Patriot: що стоїть за затримкою

Піт Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передачу Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot, які вже оплатили союзники Києва.

Про це пише Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців та військових. У Києві підозрюють, що затримка може бути політичним рішенням Вашингтона.

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«У Гегсета на столі лежать контракти на ракети Patriot. Він їх не підписує», — заявив один із високопоставлених українських чиновників.

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На проблеми з постачанням раніше звернув увагу й президент Володимир Зеленський. 19 жовтня він заявив про затримки з передачею Україні «певних видів життєво важливих товарів» та зазначив, що «існують політичні домовленості, які не були реалізовані на робочому рівні».

Чому затримка Patriot критична для України

Ракети Patriot залишаються одним із ключових засобів для перехоплення російських балістичних ракет, тому будь-яка затримка з їхнім постачанням безпосередньо позначається на можливостях захищати міста та критичну інфраструктуру. За словами Зеленського, нині США передають Україні лише 12 таких перехоплювачів на місяць.

Частину боєприпасів Київ отримує через програму НАТО PURL, у межах якої союзники фінансують закупівлю американської зброї. Україна також звертається безпосередньо до держав, які можуть мати ракети Patriot на складах, однак поточні запаси не розкривають із міркувань безпеки.

У НАТО заявляють, що постачання через PURL тривають, зокрема й у сфері протиповітряної оборони. Один із представників Альянсу визнав, що окремі поставки можуть затримуватися, але поставив під сумнів політичні мотиви таких затримок.

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Українські джерела Kyiv Independent дотримуються іншої версії. «Схоже, це політична відмова підписати угоду», — сказав один із чиновників.

Станом на ранок 19 жовтня, за словами представника українського Міноборони, ситуація не змінилася — схвалення Гегсета на передачу партії ракет усе ще не було.

Затримка відбувається на тлі суперечки через удари по НПЗ

Проблема з Patriot виникла на тлі зростання напруженості між Києвом і адміністрацією Дональда Трампа через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Трамп останнім часом критикував ці атаки та пов’язував їх із ситуацією на світовому паливному ринку. Українські посадовці, зі свого боку, припускають, що затримка з постачанням ракет може бути частиною політичного тиску на Київ.

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Нагадаємо, за інформацією видання The Washington Post, в Україні залишилося лише кілька ракет-перехоплювачів до систем Patriot через інтенсивні обстріли та нерегулярні постачання зі США. Запаси систем скоротилися також через події на Близькому Сході. Попри заяви посадовців НАТО про продовження постачань за програмою PURL українські чиновники зазначають, що від травня допомога надходить нестабільно і без жодних гарантій.

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