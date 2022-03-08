"Україні не потрібен другий Будапештський меморандум": Кулеба про альтернативу НАТО

Все, що написано в меморандумі, – це ні про що, сказав міністр.

Українські політики заговорили про необхідність створити якусь альтернативу НАТО для гарантій безпеки державі, якщо Альянс не збирається приймати до свого складу Україну. Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував таку ідею.

Про це він повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на телеканалі "1+1".

"Жодної осяжної перспективи членства в НАТО нам ніхто ніколи не давав. Нам пообіцяли, що ми станемо членами, 2008 року. Станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО вперед на цьому шляху не був зроблений", ­– сказав Кулеба.

Це при тому, що Україна виконувала всі необхідні реформи, зауважив міністр.

"Безумовно, що Україні не потрібен другий Будапештський меморандум. Тому що все, що в ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники підписаного меморандуму проведуть консультації. Це ні про що. Це історично, я ніколи не приховував свого ставлення до цього документа, не були справжні гарантії", – пояснив голова МЗС.

"Тому зараз, якщо розробляти гарантії, то це мають бути справжні жорсткі гарантії і підписатися під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради безпеки ООН, Росія і, можливо, також деякі інші держави в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 8 березня депутати від "Слуги народу" запропонували країнам-партнеркам укласти конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не прийняло державу до свого складу.

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