Україні "не слід було починати" війну: Шольц прокоментував заяву Трампа

Україну в жодному разі не можна звинувачувати у війні, яку проти неї розв’язала Російська Федерація.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

Думка президента США Дональда Трампа про те, що Україна винна у війні, не відповідає дійсності.

"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому", – відповів очільник уряду ФРН на запитання про те, чи поділяє він думку Трампа.

Зокрема, саме з цієї причини, наголосив Шольц, Євросоюз тримає двері відчиненими для України як для потенційного члена. Окрім того, за його словами, в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, "за яку ми в Європі та наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".

"Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", – додав німецький канцлер.

Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву про легітимність Володимира Зеленського. Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про рейтинг українського лідера, політик зауважив, що Зеленський і російський диктатор РФ Володимир Путін – дуже різні.

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