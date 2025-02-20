Україні "не слід було починати" війну: Шольц прокоментував заяву Трампа

Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС.
Україну в жодному разі не можна звинувачувати у війні, яку проти неї розв’язала Російська Федерація.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.
Думка президента США Дональда Трампа про те, що Україна винна у війні, не відповідає дійсності.
"Це не так. Ми в Європі наполягаємо на цьому", – відповів очільник уряду ФРН на запитання про те, чи поділяє він думку Трампа.
Зокрема, саме з цієї причини, наголосив Шольц, Євросоюз тримає двері відчиненими для України як для потенційного члена. Окрім того, за його словами, в разі майбутнього мирного врегулювання Україна повинна мати сильну армію, "за яку ми в Європі та наші міжнародні та трансатлантичні партнери несемо спільну відповідальність".
"Не можна перешкоджати Україні в її рішенні бути демократичною, суверенною країною на шляху до Європи", – додав німецький канцлер.
Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву про легітимність Володимира Зеленського. Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про рейтинг українського лідера, політик зауважив, що Зеленський і російський диктатор РФ Володимир Путін – дуже різні.
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