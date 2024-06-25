"Україні отримує зброю, щоб захистити свою суверенну територію": у Держдепі прокоментували вибухи в Криму

Сполучені Штати надають зброю Україні для того, щоби вона мала можливість захищати власну територію, у тому числі Кримський півострів, натомість Росія може припинити страждання цивільних хоч зараз, якщо покладе край своїй агресії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми надаємо зброю Україні, щоби вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії. Це включає Крим, який, звісно, є частиною України»,- зауважив представник Держдепу.

Він зауважив, що будь-які втрати цивільного населення під час війни викликають сум.

Однак, продовжив Міллер, Росія може покласти край стражданням, спричиненим цією війною, хоч сьогодні, якщо вона припинить окупацію суверенної української території та атаки на цивільне населення.

Нагадаємо, що неділю, 23 червня, з'явилися повідомлення, що ППО РФ збила ракету над пляжем у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. За останніми даними, внаслідок роботи ППО загинуло 4 людини, ще 151 – постраждали.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив окупаційні війська РФ у тому, що вони намагаються заховати військові цілі у Криму серед цивільного населення.

А у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що Росія розміщує військові об’єкти біля цивільних районів у Криму.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило 23 червня, що українські сили запустили п'ять ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю і що російські сили перехопили чотири ракети.

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