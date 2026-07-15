Україні почали передавати ліцензії на виробництво ракет Patriot: коли чекати на результати

Patriot / © соцмережі

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Сполучені Штати розпочали процес надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це 15 липня повідомило видання Kyiv Independent із посиланням на високопосадовця, обізнаного із ситуацією.

За словами співрозмовника видання, американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ракети для Patriot, підтримує надання Україні відповідних ліцензій.

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Посадовець також вважає, що цей процес може тривати менше, ніж кілька місяців, як припускали раніше.

Повідомлення з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп 8 липня заявив про готовність задовольнити давнє прохання України щодо ліцензованого виробництва американських ракет-перехоплювачів для Patriot.

Системи Patriot відіграють ключову роль у захисті українського повітряного простору від російських балістичних ракет. Водночас запаси перехоплювачів скорочуються на тлі посилення російських ударів і зростання міжнародного попиту.

Виробництво ракет в Україні дозволило б залучити можливості вітчизняного оборонно-промислового комплексу та зменшити залежність від постачань американських виробників.

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Окрім США, ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot мають Японія та Німеччина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше наблизилася до можливості самостійно виробляти ракети для цих систем.

«Я дякую президенту США за це політичне рішення, яке вже є історичним і допоможе врятувати життя тисяч людей в Україні», — сказав Зеленський під час виступу з нагоди Дня Української Державності.

Раніше повідомлялося, що організація власного виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні може зайняти кілька років, причому першими з конвеєра зійдуть не найновіші модифікації.

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Нагадаємо, на думку деяких експертів, ліцензія США на ракети для Patriot не врятує Україну від «прильотів» у найближчі роки. Налагодження виробництва ракет-перехоплювачів не буде простим і швидким процесом.

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