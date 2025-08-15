ТСН у соціальних мережах

Україні потрібен мир, але не за будь-яку ціну — пані посол Євросоюзу

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна пані посол ЄС в Україні наголосила, що мир можливий лише на справедливих умовах, а ключові рішення мають ухвалюватися за участі України.

Катаріна Матернова

Катаріна Матернова

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова напередодні саміту президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна нагадала, що Україна прагне миру, але «не за будь-яку ціну».

Про це вона написала у Facebook.

Матернова зауважила, що поки світ з надією очікує на зустріч лідерів у столиці Аляски, сподіваючись на припинення вогню, росіяни продовжують обстріли.

«Вбивають цивільних. Минулої ночі в Херсонській області — семеро загиблих, дев’ятеро поранених, понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники виносили тіла загиблих, російський безпілотник знову завдав удару, поранивши трьох офіцерів», — наголосила вона.

Дипломатка також зазначила, що завтрашній саміт відбудеться без участі України та інших європейських країн.

«Проте всі екзистенційні питання щодо її майбутнього, щодо закінчення війни, має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів і союзників. Інакше Путін знову завдасть удару», — підкреслила Матернова.

Вона нагадала, що прагнення до миру не означає готовності поступитися ключовими інтересами держави.

«Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам’ятатимуть про це завтра. В ім’я сьогоднішніх українських жертв — і всіх інших, хто загинув від російських атак», — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість участі європейських лідерів у ймовірній зустрічі Путіна та Зеленського.

Ми раніше інформували, що держсекретар Марко Рубіо заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні мають включати обговорення гарантій безпеки для країни та врегулювання територіальних суперечок.

