Україні потрібна сильна позиція: Зеленський про переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін та Росія є вбивцями та ворогами України, але це не означає, що Київ не хоче миру і відмовиться укласти угоду з Кремлем.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я буду гранично відкритий. Я не можу змінити наше ставлення до росіян — вони вбивці. Путін і росіяни — наші вороги. А американці та європейці — наші кращі друзі. А Путін і росіяни — їх вороги. Але це не означає, що ми не хочемо миру. Ми просто хочемо визнати реальність, реальну ситуацію", - заявив Зеленський.

Президент України також спростував твердження Трампа, що він ніколи не підпише мирної угоди з Путіним.

"Я так не думаю. Україна хоче миру, і ми укладемо угоду. Дипломатичне врегулювання та переговори будуть у будь-якому разі. Я тільки сказав, що нам потрібен справедливий і міцний мир. Ми повинні бути дуже сильними за столом переговорів і на цих переговорах", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна має прийти на переговори у сильній позиції.

"Що це означає? Знати, що наша армія сильна, що наші партнери з нами і що ми маємо гарантії безпеки", — пояснив український президент.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, яких гарантій безпеки сподівався отримати від Трампа. За його словами, припинення вогню без гарантій безпеки — неможливе.

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