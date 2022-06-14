"Україні потрібна сучасна протиракетна зброя": Зеленський прокоментував ракетні удари по заходу України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетні обстріли, яких російські війська завдали 14 червня по Львівській і Тернопільській областях. Глава держави закликав західних партнерів надати державі сучасні засоби ПРО.

Затягування з наданням Україні саме такої зброї не може мати виправдання.

Про це президент сказав у відеозверненні.

"Сьогодні нашій протиповітряний обороні вдалося підрізати крила російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви і руйнування", – розповів Зеленський.

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"Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову й знову повторюємо партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні. Але саме у нашій державі і саме зараз найбільша в Європі потреба саме у такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдання", – наголосив глава держави.

Він додав, що постійно наголошуватиме на цьому, розмовляючи з партнерами України.

"Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. І цього тижня буде багато важливий переговорів, і не тільки з європейськими політиками, яким по силах надати Україні сучасні протиракетні системи", – сказав Зеленський.

За його словами, у Росії є ще чимало ракет, зокрема менш точних, що становить ще більшу загрозу для цивільних об'єктів та звичайних житлових будинків.

Нагадаємо, 14 червня було збито російські ракети відразу в чотирьох областях України: в Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській. Зокрема, у Львівській області уламки збитої ракети впали на цегельню.

Додамо, раніше Зеленський розповів, що очікує від третьої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Рамштайні рішення про надання Україні сучасних систем ППО.

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