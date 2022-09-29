Україні потрібна важка зброя, Європа має зробити наступний крок - очільниця Європарламенту

Про це пише Укрінформ.

На Європу чекають нові складні часи, коли доведеться впоратися зі штормом інфляції, політичної невизначеності, дефіциту продовольства, зростання вартості життя та скорочення запасів енергії в той час, як ціни на електроенергію різко зростають. Вона нагадала, що з цими викликами доведеться боротися в контексті війни Росії в Україні.

"Ми перебуваємо на етапі прийняття рішення. Україні потрібна зброя, щоб вижити. Більшість її оборонної промисловості було знищено, але багато наших держав – членів ЄС втрутилися, тому Київ вдалося зберегти в березні. Але на цьому наступному етапі війни Україні знадобиться важка зброя. Потрібні танки, і ми повинні бути в змозі зробити наступний крок", – підкреслила президента Європарламенту.

Вона озвучила два можливі плани допомоги Києву. Один із них – ініціатива Leopard Tank щодо надання Україні приблизно 90 танків Leopard 2.

"Ми знаємо, що навіть ті з них, які не готові до бою, можна відносно швидко відновити. Це може означати, що танки сучасного стандарту стануть доступними швидко. Країни, які надають танки, зможуть отримати відшкодування через європейські фонди, як-от Фонд миру, і це означає, що всі зможуть зробити свій внесок у ці зусилля", – сказала вона.

Інший план, який оприлюднила пані Мецола, – це програма ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ до збройної промисловості ЄС.

"Коли наші держави-члени об’єднають зусилля, жодна окрема держава-член не зазнає надто суттєвого погіршення своєї власної обороноздатності", – зауважила президентка Європейського парламенту.

"Обидва варіанти мають своїх прихильників і противників. Жоден з них не є досконалим, але нічого не робити – не варіант. Немає часу на самовдоволення. Для цього потрібна лише політична воля", – зауважила президентка Європарламенту, додавши, що Європа має перейти "від спеціальних рішень до справжнього Союзу безпеки та оборони, який доповнює, а не конкурує з НАТО".

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Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "російський ведмідь поранений" і найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії.

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