Україні потрібні "антиумови Асада": Портников сказав, як уникнути війни у майбутньому

Без поваги до військової служби на українську державу чекає доля Сирійської Арабської Республіки Башара Асада. Тому Україні потрібні "антиумови Асада": союзники, суспільство, армія, врядування. І все це має бути ефективним.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі "Еспресо".

"У перші дні повномасштабної війни РФ проти України я казав, що це буде дуже схоже на сирійський конфлікт. Тепер ми знаємо, як він закінчився. Можливо, варто зробити з цього висновки?" - сказав журналіст.

Він зазначив, що зараз РФ контролює лише невелику територію України та відчуває труднощі на фронті.

"Російська армія не може просуватися, і втрачає ресурси. Але якщо ми не будемо мати організованого суспільства, ефективної влади та реальної боротьби з корупцією, якщо не буде поваги до військової служби, на нас чекає доля не сирійських повстанців, а Сирійської Арабської Республіки Башара Асада. І замість нього до нас приїде хтось на кшталт Пушиліна. Тоді всі будуть казати: "Ну бачите, він себе проголосив президентом України, що поробиш?" Треба якось розмовляти. За Асада теж не хотіли розмовляти [з нещодавно проголошеним президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа – ред.], казали, що він ісламіст і терорист, а тепер всі прекрасно їздять до нього на перемовини. Це небезпечно", – зазначив Портников.

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За його словами, імперські плани Путіна цілком імовірно розраховані на 10-15 років наперед. І щоб уникнути у майбутньому нового вторгнення і продовження російської агресії, Україні варто прислухатись до чотирьох простих настанов:

збереження союзників;

консолідація суспільства;

повага до військової служби;

ефективна влада, якій довіряють.

Треба розуміти свою долю, щоб потім не казати, що вас не попереджали. Єдність українського суспільства, ефективність української влади – це ключові моменти. Не можна гратися в політику людям, які нічого не розуміють в ній. Важлива повага до української армії, яка є єдиним гарантом того, що Україна буде існувати та що українців не переб'ють російські найманці. Союзники мають зберігати свої позиції, а люди повинні бути готові захищати свою країну", – резюмував він.

Нагадаємо, у президента США Дональда Трампа є два варіанти, як діяти в ситуації з висунутими президентом Росії Володимиром Путіним умовами довгострокового миру в Україні. Але, за словами Портникова, залишається величезним питанням те, наскільки Трамп розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни.

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