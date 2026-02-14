Україні потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО – Свириденко

Юлія Свириденко / © ТСН

В умовах безпрецедентних обстрілів з боку РФ Україні потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО.

Про це заявила прем’єрка України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами.

«Ця зима — одна з найскладніших за чотири роки повномашстабного вторгнення. Це найсуворіша зима за багато років. Росія бʼє балістикою по наших енергообʼєктах. В умовах таких безпрецедентних обстрілів нам потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО», — сказала вона.

Окремо Свириденко акцентувала, що наше ППО працює понад свої можливості. Енергетики теж працюють понад свої можливості.

«Без допомоги партнерів по обладнанню і ракет ППО ми не зможемо захищатися та ефектично, як в попередні роки. Є і позитивна складова. Зусилля уряду та місцевих влад із децентралізації енергозабезпечення вже дають свої результат. Тому кожна ОВА отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності», — продовжила вона.

«Якщо подивитися на надходження митниці та податкової у січні, ми бачимо зниження — мінус 12 млрд грн. Тобто вплив російських обстрілів відчутний не лише на рівні побуту, а й безпосередньо для бюджету. Це пов’язано зі зменшенням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмежене енергопостачання», — додала прем’єрка.

Нагадаємо, США та НАТО уклали угоду Prioritized Ukraine Requirements List, яка передбачає закупівлю американської зброї для України за кошти країн Європи.

Відомо, що Данія виділила на програму близько 580 мільйонів данських крон, Швеція — 275 мільйонів доларів, Норвегія — близько 135 мільйонів доларів. Нідерланди також профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на 500 мільйонів євро. Також до програми долучилася Німеччина.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми фонд становив уже 2,1 мільярда доларів.

Очільник НАТО Рютте заявив, що країни Альянсу та партнери вже зобов’язалися виділити понад 4 мільярди доларів на допомогу Україні через механізм PURL.