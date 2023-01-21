Україні потрібні танки до того, як Росія підготує новий наступ — Маркарова

Україні необхідно отримати у достатній кількості західні танки до того часу, як Росія підготовиться до нового наступу, який очікується цієї весни.

Про це заявила пані посол Україні в США Оксана Маркарова під час інтервʼю в ефірі CNN.

Вона заявила, що західні танки дуже потрібні Україні, щоб військові могли бути захищеними, щоб вони могли маневрувати, вести вогонь та відносити свій контрнаступ та звільнити Україну від російських загарбників.

На питання ведучого, про аргумент уряду США про те, що танки M1 Abrams будуть складнішими в експлуатації та обслуговуванні і тому вони менш корисні ніж німецькі Leopards, вона відповіла: "Звичайно, ми консультуємося з нашими партнерами: "Що буде найефективнішим, що ми можемо отримати у великій кількості, щоб підтримувати роботу на полі бою, ремонтувати, якщо потрібно», — сказала пані посол.

Маркарова заявила, що танки Leopard 2, за словами союзників, буде легше обслуговувати та ремонтувати, також вони є в Європі у достатній кількості. Посол додала, що Україна потребує негайного постачання танків, але поки ведуться лише дискусії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю для того, щоб захиститись від російських агресорів.

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Крім того, ми раніше інформували, що українські військові незабаром розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.