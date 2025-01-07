Україна припинила транзит російського газу через свою територію: Сіярто вибухнув обуренням

Припинивши транзит російського газу через свою територію, Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище. Останнім часом ціни на газ у Європі стали набагато вищими.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Основними причинами збільшення вартості блакитного палива Сіярто називає штучне скорочення постачання газу, а також блокування певних маршрутів його постачання.

За його словами, останньою подією, яка призвела до зростання цін, стало припинення транзиту російського газу через територію України. Угорський політик каже, мовляв, від грудня 2024 року, коли перекриття українського транзитного маршруту стало постійним, ціна на природний газ на ринку ЄС зросла на 20%.

"Таким чином, Україна, яка прагне членства в ЄС як країна-кандидат, своїм черговим рішенням знову поставила європейську економіку в скрутне становище. Це особливо стосується Центральної Європи", - висловився Сіярто.

Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.

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