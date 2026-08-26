Україні радять готуватися до найгіршого: Стубб назвав причину

Александер Стубб / © ТСН

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україні важливо підготуватися до «найгіршого» сценарію розвитку ситуації взимку.

Про це він розповів в інтерв’ю ЄП.

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Стуббу нагадали, що Україна вже готується до, за прогнозами, складної зими. Фінського президента також запитали, чи відповідають такі очікування його власному баченню майбутньої ситуації.

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«Я також вважаю, що важливо розраховувати на найгірший сценарій, і бути готовим до нього», — відповів Стубб.

Водночас президент Фінляндії наголосив на успішних діях українських Сил оборони.

За його словами, український наступ «є дуже сильним десь 8–9 місяців». Стубб також зазначив, що щомісяця українські військові знищують «десь 30-35 тисяч військових».

Окрім цього, він звернув увагу на далекобійні удари України.

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«Усе це свідчить, що Україна діє набагато успішніше, ніж раніше. Але ж це не означає, що зими не буде», — сказав фінський президент.

Стубб також розповів, що Фінляндія активно працює над забезпеченням України необхідними енергоносіями.

За його словами, йдеться, зокрема, про дизельні генератори від фінського виробника Wärtsilä.

«Дійсно, ми маємо готуватися до найгіршого. Це необхідно», — додав президент Фінляндії.

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Раніше повідомлялося, що удари по російських логістичних вузлах на кшталт складів Wildberries суттєво підвищують ціну війни для агресора та здатні змусити Кремль до миру, переконаний президент Фінляндії.

Ми раніше інформували, що Росія різко збільшила виробництво балістичних ракет і модернізувала дрони, тоді як українські запаси західних перехоплювачів ППО вичерпалися.

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