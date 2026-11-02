Україні варто готуватися до змін у Європі 2027 року: Примаков про ризики для військової допомоги

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Україні необхідно готуватися до можливих змін політичної ситуації в Європі у 2027 році. Посилення ультраправих партій у Німеччині та Франції може створити нові виклики для подальшої військової підтримки нашої держави.

Про це в коментарі ТСН.ua заявив політик Каміль Примаков.

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За його словами, наразі Європейський Союз і Велика Британія залишаються ключовими партнерами України. Саме європейські держави значною мірою компенсують скорочення американської допомоги.

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«Наразі нашими найбільшими партнерами є ЄС і Британія. Тільки у 2025 році європейські донори надали сукупної військової, фінансової та гуманітарної допомоги на суму близько €60,8 млрд, компенсуючи значне скорочення американської допомоги. Суттєвою була підтримка і в цьому році», — зазначив Примаков.

Водночас політик звернув увагу на зростання впливу ультраправих політичних сил у провідних європейських державах. Зокрема, у Німеччині посилює свої позиції партія «Альтернатива для Німеччини», а у Франції важливим чинником майбутніх президентських виборів залишається ультраправий політичний табір.

«Та нам потрібно зважено підходити до 2027 року. У Німеччині все більше бере під контроль місцеві парламенти „Альтернатива для Німеччини“. У Франції фавориткою на президентських виборах є ультраправа Марін Ле Пен, яка вже заявила, що припинить військову допомогу Україні у разі перемоги. Ми повинні готуватися до різних варіантів розвитку подій», — наголосив політик.

На думку Примакова, можливі політичні зміни в Європі та невизначеність щодо подальшої політики США вимагають від України посилення власних оборонних спроможностей.

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«Головний пріоритет для України — це наші власні можливості та ще більше інвестицій в оборонний сектор. Для цього нам потрібен сильний посол від України у США. Ми повинні вистояти в цьому штормі», — підсумував Каміль Примаков.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Їхні результати можуть вплинути на подальшу американську політику щодо України. Водночас українські експерти наголошують на необхідності диверсифікувати міжнародну підтримку та розвивати власне оборонне виробництво.

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