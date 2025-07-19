Україні варто знову мріяти про перемогу: Джонсон пояснив, чому Трамп відвернувся від Путіна

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / © Associated Press

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Якщо ви хочете дізнатися, чому українці приречені виграти свою велику війну за незалежність, вам потрібно зробити лише одне: поговорити з ними.

Таку думку висловив британський експрем’єр Борис Джонсон у своїй колонці для Daily Mail.

«Поговоріть, насамперед, з героями, які ведуть справжню боротьбу, і ви зрозумієте, що ніщо і ніхто не може приборкати їхнє прагнення бути вільними», — зазначив Джонсон.

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За останні три роки він зустрів сотні таких воїнів — чоловіків та жінок, чиї жахливі травми здаються незначними поруч із незламним духом, що сяє в їхніх очах. У Лондоні Джонсон зустрівся з групою ветеранів ЗСУ, багато з яких воювали під час облоги «Азовсталі» в Маріуполі у першій половині 2022 року, переживши нелюдські бомбардування та полон, де багатьох жорстоко катували.

Він поставив їм питання, яке ставить завжди: «Чи вартувало це того? Усі ці страждання, весь цей біль?». Відповідь була настільки ж пристрасною, як і завжди: «Так, це вартувало того, щоб Україна була вільною — тисячу разів вартувало».

Чому Путін приречений на поразку?

Путін може теоретично мати чисельну перевагу, хоча, на думку Джонсона, вона, ймовірно, перебільшена. Він готовий нехтувати законами війни та вчиняти звірства в «промислових масштабах», а також завдавати ударів по цивільних українських об’єктах, яким українці поки що не можуть достатньо ефективно протистояти.

Але, попри всі ці фактори, Борис Джонсон вважає, що «годинник тепер тікає проти ганебного і невдалого вторгнення Путіна до України», яке неодмінно закінчиться поразкою — «або цього року, або наступного». Частково він пояснює цю невідворотність поразки Росії тим, що українці не лише сміливіші та винахідливіші за росіян, але й тим, що «вперше за довгі місяці відчувається, ніби Захід об’єднався навколо України».

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Зміна ставлення Трампа та американська допомога

Після всіх страждань та невизначеності, що настали після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі у лютому, українські герої знову починають мріяти про перемогу.

«З усіх західних лідерів Трамп був першим, хто надав українцям значну летальну зброю у вигляді протитанкових ракет Javelin», — нагадав Джонсон.

Саме тому він завжди сподівався і вірив, що Трамп здатен рішуче прийти на допомогу свободі та демократії в Україні.

Останніми тижнями оптимізм Джонсона посилився, оскільки «безперечно, щось змінилося». Спостерігається реальне посилення риторики Трампа щодо Путіна та справжнє співчуття до становища українців.

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Одночасно Трамп починає погрожувати досить каральними санкціями. Є всі шанси, що Конгрес ухвалить законопроєкт Ліндсі Грема про вторинні санкції проти будь-якої країни, яка торгує з Росією, запровадивши величезне мито у 500%.

Джонсон згадав і нещодавню розмову Трампа із Зеленським, де американський президент, схоже, обговорював ідею завдавання Україною ударів по самій Москві.

«І хоча Білий дім швидко відступив, вражальним було те, що Трамп був навіть готовий розглянути цю думку», — підкреслив Джонсон.

Справжня причина зміни ставлення Трампа

Що ж змінилося? Деякі сенатори США згадують вплив Меланії, словенської дружини Трампа.

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«Кожен раз, коли він розмовляє по телефону з Путіним, Меланія говорить йому: „Путін — брехун“», — цитує Джонсон.

Інші вважають, що Трампа особисто обурила постійна готовність Путіна вбивати мирних жителів, і особливо дітей.

Можливо, в обох припущеннях є частка правди, але Джонсон вважає, що причина простіша.

«Якщо ви хочете знати, що Трамп збирається робити, подивіться на те, що він говорить, що збирається робити», — зауважує він.

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Задовго до виборів у США Трамп чітко дав зрозуміти, що запропонує обом сторонам угоду.

«Якщо українці відмовляться, він припинить їх підтримувати і зупинить потік зброї. Якщо росіяни відмовляться, він подвоїть підтримку України», — пояснив Джонсон.

Саме це, за його словами, зараз і відбувається. Угода, яку Трамп запропонував українцям, була в багатьох аспектах жорсткою: Україна мала погодитися на доступ Америки до своїх родовищ корисних копалин, прийняти, що членство в НАТО поки що не розглядається, і, найболючіше, погодитися, що вони не зможуть повернути всю свою землю, принаймні в найближчому майбутньому. Зеленський виявив мудрість, погодившись на припинення вогню на цих умовах.

«Путін відмовився від цього — знову і знову. Схоже, Трамп нарешті вичерпав своє терпіння», — підсумував Джонсон.

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На полі бою, де захищатися в цілому легше, ніж нападати, Росії буде важко досягти значного прогресу цього літа. А за спиною українців тепер перевага об’єднаного НАТО, очолюваного президентом США, який «не може дозволити собі — морально чи політично — щоб Путін його переміг», і який, «очевидно, має сміливість довести війну до кінця».

Нагадаємо, Наразі жодна країна НАТО не готова захистити свої міста від щоденних масованих атак ударних безпілотників. За словами Бровди, Росія щодня атакує Україну сотнями дронів-камікадзе, і такий рівень загрози не витримала б жодна з країн Альянсу.