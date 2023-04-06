Україні вдалося повернути дитину, депортовану до РФ з тимчасово окупованої території Херсонської області

На початку року до влади звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до РФ.

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав омбудсман Лубінець Дмитро.

▫️Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука. Проте Артема разом з іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до м. Скадовська. Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину. За моїм зверненням до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів з метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

У разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої родини, Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

У разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви «Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини» на сайті «Діти війни» у розділі «Надіслати звернення в один клік».

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби вкотре своїми діями підтвердили викрадення українських дітей. Вони на кордоні РФ з Білоруссю не пустили до України підлітка Богдана Єрмохіна.

Крім того, ми раніше інформували, що речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна.

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