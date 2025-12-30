Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Путін не має наміру завершувати війну проти України та не подає жодних реальних сигналів миру.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є ознаки прагнення Путіна до миру на тлі посилених атак на Київ наприкінці року, Зеленський наголосив, що таких сигналів він не бачить.

За словами президента, Путін публічно не говорить про мир. Навпаки — він заявляє про готовність просуватися далі, що, на думку Зеленського, не має нічого спільного з мирними намірами.

Глава держави зазначив, що саме тому необхідні як дипломатичні зусилля, так і жорсткий тиск на Росію з боку США. Йдеться, зокрема, про санкції та інші важелі впливу, які, за словами Зеленського, є в розпорядженні президента США Дональда Трампа.

Президент України також додав, що, попри позитивні оцінки Трампа щодо спілкування з Путіним, довіряти російському диктатору не можна.

Зеленський наголосив, що Путін не зацікавлений в успіху України й може озвучувати привабливі меседжі у спілкуванні з американським лідером, однак це не відповідає реальності.

Окремо президент України прокоментував заяви про можливу «дешеву енергію» з боку Росії. За його словами, Україні цього не потрібно, адже за подібні пропозиції вже заплачено надто високу ціну — людськими життями.

Він підкреслив, що подібні заяви є лише способом комунікації Путіна з Трампом і не мають жодної цінності для України.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито «хоче бачити Україну успішною».

