Україні — зброю, РФ — "жахливі санкції": сенатори США у Києві "відправили меседж Путіну"

Сенатори США у Києві пригрозили Росії "жахливими санкціями", якщо Путін наважиться на вторгнення.

Двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів під час візиту до Києва пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.

Про це інформує Reuters.

"Володимир Путін зробить найбільшу помилку у своїй кар’єрі, недооцінивши, наскільки мужньо український народ буде боротися з ним у разі вторгнення", – сказав сенатор Річард Блюменталь.

Він запевнив, що у разі наступу Росії, США введуть "жахливі економічні санкції". А найголовніше — дадуть Україні зброю.

"Ми дамо народу України зброю, смертельну зброю, необхідну для захисту їхнього життя", – сказав Блюменталь після зустрічі делегації з президентом Володимиром Зеленським.

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За його словами, ця зброя може включати протитанкові ракети Javelin, ракети Stinger, стрілецьку зброю та катери.

Сенаторка Джин Шахін додала, що США – на боці України і підтримують зусилля нашої влади забезпечити можливість українському народові самому вирішувати своє майбутнє. Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми також хочемо відправити меседж Путіну, він має зрозуміти, що ми стоїмо з Україною, і ми притягнемо його до відповідальності, якщо він загрожуватиме суверенітету України", — наголосила Шахін.

Сенатор Роб Портман сказав що республіканці та демократи у Вашингтоні не завжди погоджуються один з одним. Але захист свободи їх об’єднує, адже тут "немає політичних кордонів".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США можливі кроки для стримування російської агресії.

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