Україна зібралася до НАТО: як на ці плани відреагували у США та Канаді

США та Канада – за вступ України до НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував наміри України вступити до НАТО за прискореною процедурою, заявивши про незмінну політику відчинених дверей Альянсу. А голова МЗС Канади Мелані Жолі сказала, що Україна має бути частиною НАТО.

Про це представники США та Канади заявили на спільній пресконференції 30 вересня.

"Політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відчинених дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись", – сказав Блінкен.

А Жолі додала: "Ми завжди вірили, що Україна має бути частиною НАТО".

Політики також засудили псевдореферендуми російських окупантів в Україні та спроби анексувати території держави.

"Путін не зупиниться ні перед чим, аби зміцнити свою владу та утвердити своє панування. Голосування за приєднання територій України до Російської Федерації є грубою спробою формалізувати завоювання президента Путіна через політичний театр", – сказала очільниця канадського МЗС.

Вона додала, що попередньо зрежисовані "результати" цих "референдумів" не мають легітимності та ніколи не будуть визнані.

Своєю чергою держсекретар США запевнив, що Москва нікого не ввела в оману своїми діями.

"Світ побачив, як Росія провела ці так звані референдуми, коли російські окупаційні війська ходили від дверей до дверей і змушували українських громадян голосувати під дулом пістолета. Увесь процес навколо цих псевдореферендумів був абсолютним фарсом", – заявив Блінкен.

Він наголосив, що псевдореферендуми не мають чинності і легітимності.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Окрім того, Зеленський запропонував задіяти "Київський безпековий договір" на період, поки країни НАТО досягатимуть консенсусу щодо прийняття України до Альянсу.

Коментуючи наміри України щодо НАТО, генсек Єнс Столтенберг сказав, що двері Альянсу залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

Вступ України до НАТО: Зеленський діє нестандартно і рішуче

Читайте також: