Українська армія буде готова перейти у наступ навесні — Скібіцький

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє DW.

"Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", — зазначив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки факторів, включаючи постачання західної зброї.

Скібіцький уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії". Заступник голови ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, в Білгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", — сказав він.

Мета анонсованого контрнаступу – "звільнити всі окуповані території України, включаючи Крим". "Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну у межах 1991 року", — наголосив Скібіцький.

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Нагадаємо, що раніше військовий аналітик спрогнозував, коли і якими силами розпочнеться контрнаступ ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки Україні необхідно літаків для вдалого контрнаступу.

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