Українська армія, у порівнянні з 2014 роком, стала значно сильнішою — Столтенберг

Водночас прем'єр Британії Борис Джонсон зазначив, що країна готова буде надати Києву додаткову військову підтримку в разі вторгнення Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська армія значно посилилася у порівнянні з 2014 роком. Крім того, за словами дипломата, Британія та інші члени Альянсу готові й надалі надавати підтримку Києву.

Про це Генсек НАТО сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

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"Українська армія, сили оборони стали набагато сильнішими, ніж у 2014 році. Вони краще екіпіровані, краще підготовлені, краще управляються...Ми не ігноруватимемо підтримку Україні, вважаю, що це наразі є правильним", — наголосив Столтенберг.

Своєю чергою, прем'єр Британії Борис Джонсон зазначив, що у разі російського вторгнення в Україну, Британія готова "піти далі" та надати додаткову військову підтримку Україні.

"Ми розглянемо, що ще ми можемо запропонувати. Українці добре підготувалися, є речі, які ми запропонували, які їм насправді, здається, не потрібні, бо вони думають, що їх вже вистачає", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Брюссель та Варшаву, щоб обговорити питання зміцнення оборони Європи.

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