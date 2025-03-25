Українська делегація лишається у Саудівській Аравії ще на день для переговорів з представниками США — ЗМІ

Сторони вже обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури

Українська делегація лишається в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на день для переговорів з представниками США.

Про це повідомило джерело в делегації, — пише Суспільне.

Раніше у Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури.

За підсумками перемовин голова делегації України міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою". Крім очільника Міноборони Україну представляли заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та інші дипломатичні й військові представники.

Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що означатиме припинення вогню на морі для України. За його словами, йдеться про зупинку обстрілів української портової інфраструктури.