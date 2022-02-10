Українська делегація прибула до Берліна на переговори в "нормандському форматі": програма візиту

Це друга зустріч політичних радників від початку 2022 року.
Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком прилетіла до Берліна на зустріч політичних радників "нормандського формату".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів Нормандського формату. Час використовуємо максимально продуктивно. Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко сьогодні проведе зустрічі з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу", - повідомив Єрмак.
Під час перемовин радники "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - обговорять:
- фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проектів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн.
- В рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу
- двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної
- логістики, транспорту та торгівлі.
"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна – не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси", - додав голова ОП.
Як раніше повідомляли, відновити процес обміну полоненими та розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи: такі цілі переслідуватиме Україна на переговорах.
Варто зазначити, два тижні тому радники "нормандського формату" бачилися в Парижі. Тоді переговори тривали понад 8 годин, але прориву і не дали. Після зустрічі вони заявили: разом розглянули Мінські домовленості і зійшлися, що Київ і Москва мають багато розбіжностей щодо їх виконання. Російський представник Дмитро Козак говорив, що сторони повинні зійтися на єдиному підході виконання Мінський угод.
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