Українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією

Українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією

Українська сторона раніше не погоджувалась на місце та умови таких переговорів, зокрема тому, що була пропозиція провести їх у білоруському Гомелі.

Українська делегація 27 лютого прибула до кордону з Білоруссю в районі річки Прип'ять для переговорів з Росією.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

Також читайте Українська делегація зустрінеться з російською - Зеленський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше 27 лютого взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.