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Українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією

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Українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією

Українська сторона раніше не погоджувалась на місце та умови таких переговорів, зокрема тому, що була пропозиція провести їх у білоруському Гомелі.

Українська делегація 27 лютого прибула до кордону з Білоруссю в районі річки Прип'ять для переговорів з Росією.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше 27 лютого взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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