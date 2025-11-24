Українська делегація повертається додому після переговорів у Женеві: Зеленський про подальші кроки

Зеленський очікує доповідь про результати перемовин у Женеві й анонсує наступні рішення та координацію з партнерами Європи та світу / © Associated Press

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже повертається додому після переговорів у Женеві. За його словами, він очікує на повноцінну доповідь сьогодні ввечері — щодо ходу перемовин та ключових акцентів, озвучених міжнародними партнерами.

Про це йшлося у зверненні президента 24 листопада.

«За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків і таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, ТСН.ua вже надавав звіт щодо головних подій за 24 листопада 2025 року. Зокрема, про перебіг переговорів у Женеві, де обговорювався американський «мирний план» щодо України. Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявили про досягнення прогресу щодо цього.