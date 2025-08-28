Українська делегація проведе переговори у Нью-Йорку зі Віткоффом: про що говоритимуть

Стів Віткофф / © Associated Press

Українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умєровим у п’ятницю проведе в Нью-Йорку переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Укрінформ.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 27 серпня заявив, що до зустрічі буде залучена команда президента США.

«Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки», – підкреслив глава держави.

За даними агентства Bloomberg, основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров минулого тижня в інтерв’ю NBC заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися тоді, коли буде складено порядок денний такого саміту. «Цей порядок денний взагалі не готовий», — наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, зазначивши, що президенти України та Росії «не дуже добре між собою ладнають».

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що питання завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Утім, росіяни роблять усе, щоб такі переговори не відбулися.