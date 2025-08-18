- Дата публікації
Українська делегація прибула до Білого дому: несподіваний атрибут на зустрічі з Трампом
Українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком та Рустемом Умєровим прибула до Білого дому.
До Вашингтона на переговори з американською стороною прибула делегація з України. У складі — керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник голови ОП Павло Паліса та посол України в США Оксана Маркарова.
Про це повідомляє BBC.
Під час прибуття делегації журналісти звернули увагу на одну деталь: заступник голови ОП Павло Паліса мав при собі карту. Це може бути карта бойових дій чи планів української сторони, яку використають під час зустрічей у Білому домі.
Нагадаємо, що перемовини Трампа та Зеленського пройдуть спершу у форматі тет-а-тет та розпочнуться близько 20:15 за київським часом. Онлайн трансляцію дивіться за посиланням.
Раніше президент України повідомив, що провів у Вашингтоні консультації з низкою європейських лідерів, аби скоординувати позиції перед зустріччю з Трампом в Овальному кабінеті.