Українська делегація прибула до Білого дому: несподіваний атрибут на зустрічі з Трампом

Андрій Єрмак, Рустем Умєров, Павло Паліса та Оксана Маркарова прибули до Білого дому / © BBC

До Вашингтона на переговори з американською стороною прибула делегація з України. У складі — керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник голови ОП Павло Паліса та посол України в США Оксана Маркарова.

Про це повідомляє BBC.

Під час прибуття делегації журналісти звернули увагу на одну деталь: заступник голови ОП Павло Паліса мав при собі карту. Це може бути карта бойових дій чи планів української сторони, яку використають під час зустрічей у Білому домі.

Нагадаємо, що перемовини Трампа та Зеленського пройдуть спершу у форматі тет-а-тет та розпочнуться близько 20:15 за київським часом. Онлайн трансляцію дивіться за посиланням.

Раніше президент України повідомив, що провів у Вашингтоні консультації з низкою європейських лідерів, аби скоординувати позиції перед зустріччю з Трампом в Овальному кабінеті.