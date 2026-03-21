Українська делегація прибула до Маямі: відбудуться переговори зі США

Українська делегація прибула до Маямі, де вже у суботу відбудуться переговори з представниками США за участі топпосадовців обох країн.

Олена Кузьмич
Прапор США та України

Прапор США та України / © УНІАН

Українська делегація прибула до Маямі (штат Флорида), де у суботу, 21 березня, мають відбутися двосторонні переговори з представниками США.

Про це повідомляє Укрінформ.

До складу української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник голови ОП Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Американську сторону на переговорах представлятимуть спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Очікується, що сторони обговорять ключові питання двосторонньої співпраці та безпеки.

Нагадаємо, 19 березня Зеленський повідомив, що українська делегація (Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця) вирушила до США для проведення переговорів 21 березня. Мета зустрічі — завершити дипломатичну паузу та продовжити роботу над змістовним припиненням війни заради досягнення достойного миру.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не братиме участі в переговорах України та США 21 березня. РФ розраховує на відновлення тристороннього формату найближчим часом, а поточну паузу вважає тимчасовою.

