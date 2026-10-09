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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Українська делегація прибула до США на зустріч з Віткоффом і Кушнером: що обговорюватимуть

Віткофф і Кушнер обговорять із українською делегацією новий план врегулювання війни.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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США та Україна

США та Україна / © Associated Press

Українська переговорна делегація прибула до США для участі в новому раунді переговорів щодо припинення війни з Росією, де ключовою темою стане обговорення нового комплексного плану врегулювання.

Про це повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело, наближене до української переговорної делегації.

Водночас про деталі майбутньої зустрічі та її порядок денний поінформував високопосадовець американської адміністрації у коментарі NBC News.

Переговори України та США 9 жовтня — що відомо

Американський посадовець повідомив, що переговори розпочнуться у п’ятницю, 9 жовтня. З американського боку їх очолять спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Зазначається, що ця зустріч — чергова спроба домовитися про припинення війни. Вона відбувається на тлі посилення смертельних повітряних атак з обох боків.

«Обговорення будуть зосереджені на новій, єдиній пропозиції, яка зосереджена на всіх аспектах конфлікту, щоб спробувати припинити війну», — заявив високопоставлений чиновник адміністрації у четвер увечері.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація перебуватиме у США протягом двох днів. До її складу увійшли голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Мирні переговори щодо війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, як заявив держсекретар США Марко Рубіо, війна в Україні зайшла у глухий кут, а шансів закінчити її переговорами зараз майже немає.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова Держсекретаря США Марко Рубіо про те, що наразі умов для мирного урегулювання війни в Україні шляхом переговорів немає.

Згодом у Кремлі заявили про відсутність перспектив миру з Україною.

Раніше ми писали, спецпосланці американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією у Маямі у п’ятницю, 9 жовтня, аби обговорити нові ідеї щодо завершення війни. Сторони також спробують напрацювати спільну пропозицію щодо цього.

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