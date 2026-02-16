Українська делегація прибула на переговори до Женеви: перші деталі

Українська делегація. Фото ілюстративне / © Getty Images

Українська делегація вже прибула до Женеви, де 17-18 лютого відбудуться переговори у трьохторонньому форматі з Росією та США.

Про це розповів голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

За його словами, порядок денний погоджено, українська команда готова до роботи.

«Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру», — зазначив Умєров.

Майбутні переговори прокоментував і президент Зеленський у своєму відеозверненні 16 лютого.

«Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду й хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів», — сказав глава держави.

Він нагадав, що минув вже майже рік «максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна». Київ погодився на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь.

«Росія відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював», — підсумував він.

Склад української делегації на переговори у Женеві ми перелічували у цій статті.

У Кремлі тим часом несподівано заявили, що змінили очільника делегації. На думку Володимира Зеленського, це свідчить про спробу Росії зірвати переговори.