Українська делегація в Парижі / © Telegram / Андрій Єрмак

Реклама

Українська делегація в Парижі провела переговори з представниками з Великої Британії, Німеччини та Франції.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

«Працюємо в Парижі. Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню й гарантії безпеки», —зазначив він.

Реклама

Єрмак уточнив, що у переговорах в Єлисейському палаці від наших партнерів взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих: дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

«Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Дуже змістовна розмова. Працюємо далі», — резюмував керівник ОП.

Раніше стало відомо, що Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.