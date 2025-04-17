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Українська делегація в Парижі провела переговори з представниками з Великої Британії, Німеччини та Франції: про що йшлося
Основні теми переговорів — припинення вогню й гарантії безпеки.
Українська делегація в Парижі провела переговори з представниками з Великої Британії, Німеччини та Франції.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
«Працюємо в Парижі. Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим обговорили з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції припинення вогню й гарантії безпеки», —зазначив він.
Єрмак уточнив, що у переговорах в Єлисейському палаці від наших партнерів взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих: дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.
«Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Дуже змістовна розмова. Працюємо далі», — резюмував керівник ОП.
Раніше стало відомо, що Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Франції. Там вони зустрінуться з представниками США, Німеччини, Франції та Великої Британії.