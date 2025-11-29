- Дата публікації
Українська делегація вирушила до США: у МЗС назвали головну мету візиту
Представники України вже прямують до Сполучених Штатів з чіткими директивами щодо захисту національних інтересів та обговорення шляхів пришвидшення завершення війни під час надважливих переговорів.
Київ розпочинає активну фазу дипломатичної роботи з Вашингтоном. Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки для проведення переговорів, які можуть стати визначальними для подальшого ходу війни. Головна мета поїздки — не просто діалог, а конкретні кроки для захисту державних інтересів та прискорення мирного процесу.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.
Склад команди та чіткі директиви
За словами очільника МЗС, до складу делегації увійшли представники ключових державних інституцій. Зокрема, у переговорах візьмуть участь представники Міністерства закордонних справ, Сил оборони та безпекового блоку. Сибіга наголосив, що команда їде не з пустими руками, а з чітко сформованими завданнями.
Всі необхідні процедурні моменти вже погоджені, і делегація отримала відповідні директиви. Міністр підкреслив, що українська сторона займає «тверду і чітку позицію», яка базується на пріоритеті захисту національних інтересів держави в умовах агресії РФ, що триває.
Ставка на Трампа і «момент істини»
Андрій Сибіга окремо зупинився на ролі США у нинішніх процесах. Він висловив вдячність американським партнерам та особисто президенту Дональду Трампу. За словами дипломата, зараз склалася ситуація, яку Україна повинна використати максимально ефективно.
Головне завдання делегації — надати мирним зусиллям правильної динаміки, щоб наблизити завершення бойових дій.
«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки, ми вдячні президенту Трампу. Нам важливе продовження цього треку і залученість США саме у цей мирний процес. Найголовніше — це використати момент, пришвидшити мирні зусилля», — наголосив міністр закордонних справ.
Дипломат додав, що кінцева мета цих зусиль залишається незмінною — досягнення справедливого миру та повернення нормального життя для всіх українців.
Нагадаємо, Сибіга наголошує, що російський диктатор хоче за будь-яку ціну продовжити розпочату в Україні війну.