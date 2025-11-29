Українська делегація вирушила до США: у МЗС назвали головну мету візиту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Київ розпочинає активну фазу дипломатичної роботи з Вашингтоном. Українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки для проведення переговорів, які можуть стати визначальними для подальшого ходу війни. Головна мета поїздки — не просто діалог, а конкретні кроки для захисту державних інтересів та прискорення мирного процесу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Склад команди та чіткі директиви

За словами очільника МЗС, до складу делегації увійшли представники ключових державних інституцій. Зокрема, у переговорах візьмуть участь представники Міністерства закордонних справ, Сил оборони та безпекового блоку. Сибіга наголосив, що команда їде не з пустими руками, а з чітко сформованими завданнями.

Всі необхідні процедурні моменти вже погоджені, і делегація отримала відповідні директиви. Міністр підкреслив, що українська сторона займає «тверду і чітку позицію», яка базується на пріоритеті захисту національних інтересів держави в умовах агресії РФ, що триває.

Ставка на Трампа і «момент істини»

Андрій Сибіга окремо зупинився на ролі США у нинішніх процесах. Він висловив вдячність американським партнерам та особисто президенту Дональду Трампу. За словами дипломата, зараз склалася ситуація, яку Україна повинна використати максимально ефективно.

Головне завдання делегації — надати мирним зусиллям правильної динаміки, щоб наблизити завершення бойових дій.

«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки, ми вдячні президенту Трампу. Нам важливе продовження цього треку і залученість США саме у цей мирний процес. Найголовніше — це використати момент, пришвидшити мирні зусилля», — наголосив міністр закордонних справ.

Дипломат додав, що кінцева мета цих зусиль залишається незмінною — досягнення справедливого миру та повернення нормального життя для всіх українців.

