Українська делегація вирушить до Вашингтона 11–12 квітня для переговорів щодо корисних копалин

Українська делегація вирушить до Вашингтона 11–12 квітня. / © ТСН.ua

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У другій половині тижня українські чиновники поїдуть до США для переговорів щодо потенційної угоди, яка стосуватиметься післявоєнного розроблення родовищ корисних копалин та відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Делегацію сформують заступники міністрів економіки та юстиції України. Візит відбудеться 11–12 квітня, однак участь високопосадовців не передбачена — нині тривають лише технічні консультації. За словами двох українських чиновників, Київ також залучив міжнародну юридичну фірму для супроводу переговорів.

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Представник МЗС підтвердив, що візит запланований, але відмовився від коментарів щодо деталей. Міністерство економіки поки не надало відповіді на запит журналістів.

Проєкт майбутньої угоди, ініційований Вашингтоном, передбачає участь США в майбутніх прибутках від видобутку українських ресурсів. За даними джерел, Києву пропонують передавати Сполученим Штатам половину доходів від значної частини економіки як компенсацію за надану під час війни фінансову допомогу, яку попередня адміністрація Байдена оцінювала у десятки мільярдів доларів.

Втім, Україна не визнає ці кошти зобов’язанням і наполягає на тому, що майбутня угода має враховувати більшу частку інвестицій з боку США. Крім того, у Києві побоюються, що привілеї для американської сторони у цій домовленості можуть ускладнити процес євроінтеграції.

Київ намагається уникати жорсткої публічної критики Вашингтона або президента Дональда Трампа, водночас прагнучи зберегти підтримку США у війні з Росією. Переговори у Вашингтоні продовжать діалог, розпочатий у березні під час онлайн-консультацій після надходження американського проєкту угоди.

Раніше ми розповідали, чого очікувати Україні від угоди про корисні копалини.