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Росіянам у Стамбулі знадобився перекладач: українська делегація спілкувалася рідною мовою — The Telegraph
Українська команда перемовників розмовляє з російською делегацією винятково рідною мовою.
Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією стартували у п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі. Примітно, що українці звертаються до росіян лише рідною мовою, тому в зустрічі бере участь перекладач.
Про це повідомляє The Telegraph.
«Члени української делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, ймовірно, розмовляють російською, але вирішили за краще використовувати в переговорах рідну мову», — йдеться у публікації.
Видання зазначає, що рішення делегації України спілкуватися через перекладача є «демонстрацією непокори, покликаної довести, що Україна не збирається поступатися росіянам».
Нагадаємо, Єрмак відповів на спроби РФ назвати зустріч у Стамбулі «продовженням перерваних переговорів». Він наголосив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами та подіями 2022 року, проте такі спроби марні.