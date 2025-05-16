ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2144
Час на прочитання
1 хв

Росіянам у Стамбулі знадобився перекладач: українська делегація спілкувалася рідною мовою — The Telegraph

Українська команда перемовників розмовляє з російською делегацією винятково рідною мовою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Переговори України та Росії

Перемовини між Україною та Росією відбуваються за участю перекладача

Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією стартували у п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі. Примітно, що українці звертаються до росіян лише рідною мовою, тому в зустрічі бере участь перекладач.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Члени української делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, ймовірно, розмовляють російською, але вирішили за краще використовувати в переговорах рідну мову», — йдеться у публікації.

Видання зазначає, що рішення делегації України спілкуватися через перекладача є «демонстрацією непокори, покликаної довести, що Україна не збирається поступатися росіянам».

Нагадаємо, Єрмак відповів на спроби РФ назвати зустріч у Стамбулі «продовженням перерваних переговорів». Він наголосив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами та подіями 2022 року, проте такі спроби марні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie