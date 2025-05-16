Перемовини між Україною та Росією відбуваються за участю перекладача

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Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією стартували у п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі. Примітно, що українці звертаються до росіян лише рідною мовою, тому в зустрічі бере участь перекладач.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Члени української делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, ймовірно, розмовляють російською, але вирішили за краще використовувати в переговорах рідну мову», — йдеться у публікації.

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Видання зазначає, що рішення делегації України спілкуватися через перекладача є «демонстрацією непокори, покликаної довести, що Україна не збирається поступатися росіянам».

Нагадаємо, Єрмак відповів на спроби РФ назвати зустріч у Стамбулі «продовженням перерваних переговорів». Він наголосив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами та подіями 2022 року, проте такі спроби марні.