Українська дипломатія: Зеленській розповів, чого очікувати від переговорів щодо війни в Україні

Перша зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може створити неправильною основу для мирних переговорів. Україні важливо погодити свої дії з Європою та США.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції.

"А потім до мене. А як ви до цього ставитеся? Спершу до Путіна, а потім до вас телефонують. Ну, я не дуже цьому радий. І все таки більша небезпека буде в тому, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга з Україною. І це я теж зазначив президенту Трампу. Ми спершу повинні звірити наше бачення, і за цим столом теж. Нам дуже важливо, щоб була Європа, тому що ми Європа, ми у Європі. Ми бачимо своє майбутнє тільки у Європейському Союзі на засадах членства. Європа уже багато нам допомогла. І коли я спілкуюся із різними представниками Сполучених Штатів, нової адміністрації, я дуже радий, що вони не припинили свою військову підтримку. І дякую їм за це ще раз. Але коли ми спілкуємося із ними, то я також усвідомлюю, яку частину підтримки за ці три роки надала Америка і яку дуже важливо надала Європа", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін домовилися про початок переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною

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