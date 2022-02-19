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Українська дипломатія працює у режимі нон-стоп на тлі безпекової кризи – Кулеба

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Українська дипломатія працює у режимі нон-стоп на тлі безпекової кризи – Кулеба

Associated Press

Міністр сказав, що дипломати використають кожну можливість для захисту України і відвернення подальшої ескалації.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про безперервну роботу української дипломатії на тлі російської безпекової кризи.

Про це міністр повідомив у суботу, 19 лютого. 

"На тлі російської безпекової кризи, українська дипломатія сьогодні та в наступні дні працює у режимі нон-стоп задля посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної. Використаємо кожну можливість для захисту України і відвернення подальшої ескалації", ­– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Кулеба бере участь у Мюнхенській конференції з безпеки, а також візьме участь у заходах ЄС та ООН і проведе переговори із США, аби скоординувати зусилля України та партнерів з втілення глобальної стратегії стримування Росії від подальшої агресії.

Водночас президент України Володимир Зеленський вже прибув до Мюнхена, де встиг провести зустріч з премє'р-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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